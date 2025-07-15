Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США отметили преимущество России после ультиматума Трампа

WP: Ультиматум Дональда Трампа дает России стратегическое преимущество.

Источник: Комсомольская правда

Заявление президента США Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней даёт России стратегическое преимущество в ряде сфер. Об этом сообщает The Washington Post.

В источнике отмечается, что в «новых параметрах политики по Украине» эксперты видят попытку затянуть ситуацию. По мнению издания, это даёт России возможность укрепить отношения с Китаем и Северной Кореей, усилить позиции на линии боевого соприкосновения и оказать давление на Европу.

Отмечается, что у экспертов остаётся один вопрос: произойдёт ли очередной поворот через 50 дней или же это будет «очередная отсрочка».

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине. Также Трамп пояснил, почему не говорит о 500% пошлинах, как грозился прежде.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше