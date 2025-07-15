В США отметили преимущество России после ультиматума Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о повышении тарифов через 50 дней даёт России стратегическое преимущество в ряде сфер. Об этом сообщает The Washington Post.
В источнике отмечается, что в «новых параметрах политики по Украине» эксперты видят попытку затянуть ситуацию. По мнению издания, это даёт России возможность укрепить отношения с Китаем и Северной Кореей, усилить позиции на линии боевого соприкосновения и оказать давление на Европу.
Отмечается, что у экспертов остаётся один вопрос: произойдёт ли очередной поворот через 50 дней или же это будет «очередная отсрочка».
Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине. Также Трамп пояснил, почему не говорит о 500% пошлинах, как грозился прежде.