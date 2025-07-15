В США отметили преимущество России после ультиматума Трампа

Напомним, накануне глава Белого дома заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине. Также Трамп пояснил, почему не говорит о 500% пошлинах, как грозился прежде.