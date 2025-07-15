В Кишиневском аэропорту люди вынуждены часами стоять в жуткой духоте в помещении, где не работают кондиционеры, чтобы пройти контроль безопасности: Те, кто не поместился, ждут на улице под палящим солнцем

Поездка превратилась в кошмар для пассажиров международного аэропорта Кишинёва. Люди вынуждены часами стоять в изнурительных очередях, тесно прижавшись друг к другу, чтобы пройти контроль безопасности. К тому же, из-за жары на улице, воздух внутри здания стал невыносимым — системы кондиционирования не работают.
Кадры давки в аэропорту были размещены в интернете людьми, которые ожидали своей очереди. По словам пассажиров, из-за огромных очередей и скопления людей некоторые вообще не могут зайти в терминал — внутри не хватает места.
По информации источника, несмотря на заявления администрации аэропорта, которая в официальных сообщениях называет кишинёвский аэропорт одним из самых современных и высокоэффективных в Европе, его инфраструктура, похоже, не справляется с увеличившимся потоком пассажиров.
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