В Кишиневском аэропорту люди вынуждены часами стоять в жуткой духоте в помещении, где не работают кондиционеры, чтобы пройти контроль безопасности: Те, кто не поместился, ждут на улице под палящим солнцем

Поездка превратилась в кошмар для пассажиров международного аэропорта Кишинёва. Люди вынуждены часами стоять в изнурительных очередях, тесно прижавшись друг к другу, чтобы пройти контроль безопасности. К тому же, из-за жары на улице, воздух внутри здания стал невыносимым — системы кондиционирования не работают.