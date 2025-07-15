Россиян предупредили об опасности самолечения антигистаминными препаратами

Врач указала, что антигистаминные препараты 1-го поколения, например, димедрол, известны много десятков лет, и они, помимо противоаллергического эффекта, имеют ряд неприятных свойств. Специалист предупредила, что эти препараты могут проникать через гематоэнцефалический барьер, угнетая нервную систему, что может приводить к сонливости, заторможенности и замедлению реакции, что особенно опасно, в частности, за рулем. К тому же эксперт обратила внимание на то, что они усиливают действие седативных препаратов при совместном приеме, а при взаимодействии с алкоголем усиливается опьянение и проявление токсичности.