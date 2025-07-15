Россиян предупредили об опасности самолечения антигистаминными препаратами

Клинический фармаколог Любовь Селиванова в беседе с «Российской газетой» рассказала, какими последствиями чревато самолечение антигистаминными средствами.
Как заметила собеседница издания, многие считают антигистаминные средства безобидными, но их бесконтрольный прием может привести к тяжелым осложнениям, особенно в сочетании с другими лекарствами и при наличии ряда хронических заболеваний.
Врач указала, что антигистаминные препараты 1-го поколения, например, димедрол, известны много десятков лет, и они, помимо противоаллергического эффекта, имеют ряд неприятных свойств. Специалист предупредила, что эти препараты могут проникать через гематоэнцефалический барьер, угнетая нервную систему, что может приводить к сонливости, заторможенности и замедлению реакции, что особенно опасно, в частности, за рулем. К тому же эксперт обратила внимание на то, что они усиливают действие седативных препаратов при совместном приеме, а при взаимодействии с алкоголем усиливается опьянение и проявление токсичности.
Антигистаминные препараты 2-го поколения, в свою очередь, являются более современными средствами, не вызывающими негативных проявлений со стороны центральной нервной системы (ЦНС), но они могут повышать риск фатальных аритмий при сочетании с некоторыми антибиотиками из группы макролидов и антидепрессантами, уточнила Селиванова.
Собеседница издания добавила, что соответствующие препараты нельзя принимать без установленного диагноза, ведь симптомы аллергии на самом деле могут оказаться проявлениями инфекции, аутоиммунного заболевания или побочным эффектом других лекарств, а также их нельзя принимать в сочетании с алкоголем и рядом антибиотиков из-за риска смертельных осложнений.
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