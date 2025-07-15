Старческая аномалия: что такое пресбиопия и можно ли ее вылечить

Битцевский маньяк, который отбывает пожизненное наказания в колонии «Полярная сова», пожаловался на ухудшение зрения вблизи. Врачи диагностировали у него пресбиопию обоих глаз. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, насколько опасен этот диагноз и можно ли его вылечить.
Пресбиопия — это старческая аномалия глаз, при которой человек хуже видит предметы вблизи, рассказал офтальмолог, заслуженный врач России, профессор Христо Тахчиди.
— Внутри глаз есть несколько линз. Первая — роговица, которая преломляет около 40 диоптрий. Вторая — хрусталик, которая распознает только 20 диоптрий. Однако их суммарная сила обеспечивает четкость изображений. Сам по себе хрусталик отвечает еще и за фокус изображения при перемещении предмета. Благодаря нему мы можем видеть картинку по мере перемещения объекта, при этом вне зависимости от расстояния, фокус зрения не ухудшается. По мере приближения объекта хрусталик становится шаровиднее и преломляет свет сильнее, благодаря чему изображение попадает на сетчатку глаза и позволяет видеть четко, — пояснил врач.
Но с возрастом внутриглазной хрусталик теряет эластичность и твердеет, из-за чего зрение вблизи начинает ухудшаться, предупредил Тахчиди.
— Эластичность хрусталика утрачивается примерно в 40 лет, тогда человек может впервые столкнуться с ухудшением зрения вблизи. Останавливается этот процесс примерно к 60 годам. Затем компенсировать эту проблему можно с помощью очков с подходящими диоптриями, — сообщил Тахчиди.
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По словам офтальмолога, в зависимости от возраста пациента врачи подбирают правильные линзы, с помощью которых можно нивелировать этот недостаток:
в 40 лет рекомендуют диоптрию +1;в 50 лет — диоптрию +2;в 60 лет — диоптрию +3.
Однако полностью ослепнуть при пресбиопии невозможно, успокоил врач.
— При этом процессе человек не может полностью лишиться зрения, потому что вдаль оно сохраняется на прежнем уровне. Ухудшается только способность видеть предметы вблизи, — заключил он.
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