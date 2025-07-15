Старческая аномалия: что такое пресбиопия и можно ли ее вылечить

— Внутри глаз есть несколько линз. Первая — роговица, которая преломляет около 40 диоптрий. Вторая — хрусталик, которая распознает только 20 диоптрий. Однако их суммарная сила обеспечивает четкость изображений. Сам по себе хрусталик отвечает еще и за фокус изображения при перемещении предмета. Благодаря нему мы можем видеть картинку по мере перемещения объекта, при этом вне зависимости от расстояния, фокус зрения не ухудшается. По мере приближения объекта хрусталик становится шаровиднее и преломляет свет сильнее, благодаря чему изображение попадает на сетчатку глаза и позволяет видеть четко, — пояснил врач.