В Приморском океанариуме поселился необычный краб

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл — РИА Новости. Необычный краб-стригун в горошинку из Охотского моря поселился в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
«Новый обитатель экспозиции “Берингово и Японское моря” — краб-стригун Chionoecetes opilio, покрытый крапчатым узором. Он тоже попал в аквариум благодаря сотрудничеству научно-образовательного комплекса с промысловиками. Помимо контрастных бордовых пятнышек на розовато-песочном фоне, это ракообразное привлекает внимание красивым перламутровым блеском клешней», — говорится в сообщении.
Краба-стригуна в горошек из Охотского моря передала в Приморский океанариум компания ГК «Русский краб».
Обитатель холодных северных вод дальневосточного региона известен под тремя названиями: краб-стригун, опилио и снежный краб. Этот вид встречается в Беринговом, Чукотском, Карском и Охотском морях на глубинах до 200 метров. В последние годы он также распространился на восток Баренцева моря, куда был занесён с балластными водами. В отличие от более крупных камчатских крабов, опилио являются настоящими крабами, а не крабоидными. Если камчатские крабы ведут миграционный образ жизни, то стригуны предпочитают оставаться на месте. Они собираются в большие группы в защищённых местах, таких как узкие проливы, и ведут спокойный образ жизни — их годовой радиус перемещения обычно не превышает 40 километров.
«Что же касается его яркой внешности, для этого вида вариабельность окраски не является чем-то уникальным, особенно в период линьки. А по некоторым признакам, необычное ракообразное готовится линять», — заявил ведущий специалист отдела содержания дальневосточных гидробионтов Тарас Пуйшо.
Опилио можно считать долгожителями среди крабов: они достигают половой зрелости примерно к четырем годам и могут жить до 19 лет. Этот вид является объектом промысла; разрешается ловить только самцов, которые в два раза крупнее самок, с диаметром панциря более 15 сантиметров. Тем не менее, численность краба-стригуна не подвержена резким колебаниям, отчасти благодаря репродуктивной стратегии, основанной на большом количестве потомства. Одна самка может произвести около 150 тысяч икринок, а самец в период нереста способен оплодотворить нескольких самок. Кроме того, самка имеет возможность запасать семя в специальных органах и использовать по мере необходимости. Оплодотворённую икру она вынашивает от одного до трех лет, прежде чем из неё вылупятся личинки.
Краб-стригун, который появился в экспозиции «Берингово и Охотское моря», был выловлен в Охотском море и провел около двух месяцев на карантине в научно-адаптационном корпусе (НАКе). После того как специалисты удостоверились, что животное адаптировалось к новым условиям и хорошо питается, его перевели в главный корпус.
«В Приморском океанариуме “краба в горошинку” кормят и мясом, и рыбой, и моллюсками, но предпочитают давать кальмар — в этом случае не замутняется вода, да и ракообразное поедает этот корм с большим удовольствием», — добавил Пуйшо.
В экспозиции Приморского океанариума в рамках соглашения о сотрудничестве с ГК «Русский Краб» уже появились: особь камчатского краба Paralithodes camtschaticus розово-оранжевой окраски, три особи краба-стригуна Бэрди Chionoecetes bairdi, а в НАКе — несколько кладок икры липаровых рыб, которым специалисты создали все условия для развития и выклева молоди.