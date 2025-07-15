Washington Post: Ультиматум Трампа только поможет России

Ультиматум американского лидера Дональда Трампа в отношении России о повышении торговых пошлин дает Москве стратегическое преимущество. Об этом газета The Washington Post.
Авторы материала отмечают, что Россия останется в выигрыше на фоне сближения с Китаем и Северной Кореей, а также укрепления позиций на поле боя.
Американские эксперты задаются одним вопросом — наступит ли поворот через 50 дней или это «очередная отсрочка», передает WP.
Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.
Депутат Госдумы Николай Арефльев считает, что России будет «очень сложно» ответить на возможные вторичные американские санкции США в размере 100 процентов. Отказ от сотрудничества со стороны крупных торговых партнеров станет ощутимым ударом для страны.
Издание Politico сообщило, что Дональд Трамп считает, что Россия в итоге одержит победу в украинском конфликте — остается лишь вопрос времени.