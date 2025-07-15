Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Washington Post: Ультиматум Трампа только поможет России

Ультиматум американского лидера Дональда Трампа в отношении России о повышении торговых пошлин дает Москве стратегическое преимущество. Об этом газета The Washington Post.

Ультиматум американского лидера Дональда Трампа в отношении России о повышении торговых пошлин дает Москве стратегическое преимущество. Об этом газета The Washington Post.

Авторы материала отмечают, что Россия останется в выигрыше на фоне сближения с Китаем и Северной Кореей, а также укрепления позиций на поле боя.

Американские эксперты задаются одним вопросом — наступит ли поворот через 50 дней или это «очередная отсрочка», передает WP.

Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Киев не заключат соглашение об урегулировании вооруженного конфликта в течение примерно 50 дней.

Депутат Госдумы Николай Арефльев считает, что России будет «очень сложно» ответить на возможные вторичные американские санкции США в размере 100 процентов. Отказ от сотрудничества со стороны крупных торговых партнеров станет ощутимым ударом для страны.

Издание Politico сообщило, что Дональд Трамп считает, что Россия в итоге одержит победу в украинском конфликте — остается лишь вопрос времени.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше