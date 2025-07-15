В Приморском океанариуме поселился необычный краб

Опилио можно считать долгожителями среди крабов: они достигают половой зрелости примерно к четырем годам и могут жить до 19 лет. Этот вид является объектом промысла; разрешается ловить только самцов, которые в два раза крупнее самок, с диаметром панциря более 15 сантиметров. Тем не менее, численность краба-стригуна не подвержена резким колебаниям, отчасти благодаря репродуктивной стратегии, основанной на большом количестве потомства. Одна самка может произвести около 150 тысяч икринок, а самец в период нереста способен оплодотворить нескольких самок. Кроме того, самка имеет возможность запасать семя в специальных органах и использовать по мере необходимости. Оплодотворённую икру она вынашивает от одного до трех лет, прежде чем из неё вылупятся личинки.