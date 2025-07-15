Рынок «Урикзор» не закрывается: хокимият Ташкента опроверг слухи о ликвидации

Vaib.uz (Узбекистан. 15 июля). На днях в соцсетях появились тревожные сообщения: неизвестные лица публиковали видео, в которых утверждали, что знаменитый столичный рынок «Урикзор» якобы закроют в ближайшее время. Пользователи писали, что продавцов уже предупреждают о необходимости искать новые места, а также обсуждали возможный передел собственности и грядущий снос.