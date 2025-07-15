Рынок «Урикзор» не закрывается: хокимият Ташкента опроверг слухи о ликвидации

Информация быстро распространилась, вызвав волну недоумения среди горожан и постоянных посетителей торгового комплекса.
Сегодня на эти слухи официально отреагировал хокимият Ташкента. В заявлении столичной администрации подчёркивается, что рынок продолжает работать в обычном режиме, а никакие строительные, сносные или реконструкционные работы не планируются.
«Торговый комплекс “Урикзор” не закрывается. Все объекты на его территории работают в утверждённом режиме — 7 дней в неделю, без выходных», — заявили в хокимияте.
Также в городской администрации подчеркнули, что домыслы о ликвидации, сносе или передаче территории третьим лицам — не соответствуют действительности.
Гражданам напомнили о важности проверки информации и призвали не поддаваться на провокации в интернете.
Таким образом, рынок «Урикзор» продолжает работу в прежнем формате, а власти просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники.