Депутат Иванов призвал признать иноагентами всех музыкантов «Порнофильмов»

«Теперь мы видим, что вся группа действует в том же духе. Поэтому логично внести в реестр иноагентов, а также экстремистов всех участников коллектива. Нельзя допустить, чтобы подобные элементы продолжали отравлять сознание молодежи», — считает Иванов.