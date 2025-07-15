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Депутат Иванов призвал признать иноагентами всех музыкантов «Порнофильмов»

По мнению депутата, группа пропагандируют ненависть и деструктивные ценности.

Источник: Аргументы и факты

Всех музыкантов группы «Порнофильмы» необходимо признать иноагентами и экстремистами. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Парламентарий отметил, что через песни участники группы пропагандируют ненависть и деструктивные ценности. Он напомнил, что лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров* внесен в реестр иностранных агентов еще в сентябре 2023 года. Причиной стала антироссийская деятельность.

«Теперь мы видим, что вся группа действует в том же духе. Поэтому логично внести в реестр иноагентов, а также экстремистов всех участников коллектива. Нельзя допустить, чтобы подобные элементы продолжали отравлять сознание молодежи», — считает Иванов.

Он призвал очистить культурное пространство России от деструктивного влияния. По словам депутата, в случае с этой группой деструктивно на молодежь влияет уже ее название.

Ранее стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил писателя Бориса Акунина** к 14 годам колонии.

*Признан в РФ иностранным агентом.

** Физическое лицо, внесенное в России в список иностранных агентов и в список террористов и экстремистов.