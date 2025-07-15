Обвиняемого в усыплении 15 человек и поджоге их домов врача судят в Берлине

Суд Берлина начал процесс по делу 40-летнего Йоханнеса М., который обвиняется в убийстве 15 пациентов и поджоге их домов с целью скрыть доказательства, передает Associated Press.
По данным следствия, медик приходил к больным и вводил без их согласия анестетик и миорелаксант. Пострадавшие засыпали, а затем задыхались в течение нескольких минут. Жертвам — от 25 до 94 лет.
Уточняется, что у некоторых пациентов была возможность на восстановление после серьезных заболеваний.
По делу медика назначено 35 судебных разбирательств до 28 января 2026 года. Суд планирует заслушать более 150 человек. Обвинение будет добиваться пожизненного заключения. Мужчина вину не признает, кроме того, он отказался от психиатрической и психологической экспертиз.
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