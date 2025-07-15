Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать полезное мороженое

Соломатина отметила, что пломбир — один из самых калорийных видов мороженого, но при этом и один из самых «чистых» по составу. Альтернативой могут стать сорбеты: в них обычно используются натуральные ягоды и фрукты, а калорийность ниже, чем у других видов. Однако за натуральность приходится платить — такие десерты стоят дороже.