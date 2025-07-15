Где в Башкирии самое дешёвое молоко

В Башкирии за 11 месяцев 2024 года произведено 732 тыс. тонн товарного молока. Из них 42% приходится на крупные фермы. Сейчас их 21, а в текущем году планируются к запуску ещё пять новых и модернизированных ферм (объём инвестиций составил 6,5 млрд руб.). Они прибавят ещё 15 тыс. тонн молока в год.