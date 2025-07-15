Где в Башкирии самое дешёвое молоко

Опубликованы данные по ценам в республике в июне на молоко. По информации Башкортостанстата, в среднем по республике цена 1 литра продукта составила 89,14 ₽ Рост с января (84,46 ₽) составил 5,5%.
В Уфе средняя цена 1 л молока в июне составила 92,72 ₽ (в январе 87,8 ₽, +5,6% за полгода).
В Сибае литр молока в июне стоил в среднем 85,5 ₽ (январь — 78,7 ₽, +2,3%).
В Стерлитамаке — 83,19 ₽ (в январе 78,83, +5,6%).
Самое «бюджетное» молоко в июне зафиксировано в Нефтекамске — 80,57 ₽/1 л (в январе 78,6 ₽, +2,5%).
Молоко в России является стратегически важным продуктом. Оно входит в корзину социально значимых продуктов, цены на него отслеживаются и при необходимости регулируются.
В Башкирии за 11 месяцев 2024 года произведено 732 тыс. тонн товарного молока. Из них 42% приходится на крупные фермы. Сейчас их 21, а в текущем году планируются к запуску ещё пять новых и модернизированных ферм (объём инвестиций составил 6,5 млрд руб.). Они прибавят ещё 15 тыс. тонн молока в год.