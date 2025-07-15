Создана система расчета параметров узла плазменного двигателя наноспутников

Как пояснили в университете, ученые создали алгоритмы автоматического расчета параметров клапана, что даст возможность создавать более экономичные и легкие космические двигатели. Они подойдут для установки на малые космические аппараты, например, наноспутники формата «кубсат», и увеличат срок их активной службы на орбите. При этом в число наиболее перспективных по разным показателям двигателей входят импульсные плазменные образцы с газообразным рабочим телом. Как пояснили в университете, в них газ через импульсный клапан поступает в разрядный канал, где под давлением происходит электрический пробой между электродами. Газ разогревается электрической дугой, ионизируется, превращаясь в плазму, а затем ускоряется в сопле, создавая тягу двигателя.