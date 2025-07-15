Мошенники используют IP-адреса для атак и шпионажа

Кроме того, по словам экспертов, IP-адрес может использоваться для организации DDoS-атак на домашние сети или устройства, что делает их недоступными и блокирует работу пользователей. Особенно опасны ситуации, когда человек подключается к незащищённым общественным Wi-Fi-точкам: в таких случаях злоумышленники могут перехватить сетевой трафик и украсть пароли, данные банковских карт и другие важные данные.