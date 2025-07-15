Мошенники используют IP-адреса для атак и шпионажа

Зная IP-адрес, злоумышленники могут определить, в каком регионе или городе находится человек, а иногда даже сузить локацию до конкретного района. Эти данные позволяют мошенникам создавать более правдоподобные фишинговые сценарии, об этом предупредили в МВД.
Кроме того, по словам экспертов, IP-адрес может использоваться для организации DDoS-атак на домашние сети или устройства, что делает их недоступными и блокирует работу пользователей. Особенно опасны ситуации, когда человек подключается к незащищённым общественным Wi-Fi-точкам: в таких случаях злоумышленники могут перехватить сетевой трафик и украсть пароли, данные банковских карт и другие важные данные.
IP-адрес не раскрывает полную информацию о пользователе, но является важным инструментом, который киберпреступники активно используют для подготовки и проведения атак. Поэтому при подключении к открытым сетям следует быть осторожным и по возможности использовать VPN-сервисы для защиты своих данных в интернете, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что мошенники выдают себя за школьных и университетских психологов, чтобы обмануть подростков.