Трамп снова заявил о разочаровании Путиным: о чём сказал лидер США

Напомним, Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине. Но в то же время он разочарован тем фактом, что результат в переговорном процессе наступает не так быстро, как он рассчитывал. При этом Трамп пригрозил Украине и России, что выйдет из переговоров при отсутствии прогресса.