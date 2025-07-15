Трамп снова заявил о разочаровании Путиным: о чём сказал лидер США

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в российском лидере Владимире Путине, но при этом подчеркнул, что не прекращает взаимодействие с ним. Об этом американский лидер сообщил в интервью BBC.
Высказывание Трампа прозвучало вскоре после его заявления о новых поставках вооружений Украине и угрозах ввести санкции против России. «Я разочарован в нём, но я с ним ещё не закончил», — сказал американский президент.
По словам главы Белого дома, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой. Когда ему задали вопрос о доверии российскому лидеру, он подчеркнул, что практически никому не доверяет. Однако Трамп добавил, что рассчитывает на конструктивный диалог с Путиным.
Напомним, Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине. Но в то же время он разочарован тем фактом, что результат в переговорном процессе наступает не так быстро, как он рассчитывал. При этом Трамп пригрозил Украине и России, что выйдет из переговоров при отсутствии прогресса.