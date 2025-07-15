Пассажиры еще одного поезда на юг пожаловались на адскую жару в вагонах

При этом, по словам очевидцев, проводник пообещал, что, когда поезд выехал из Астрахани, кондиционер будет постепенно охлаждать воздух. Но этого не произошло. «Просто издевательство какое-то. Обещали отремонтировать, в итоге ничего не отремонтировали, обещали прицепить вагон новый и переселить, в итоге ничего не сделали из обещанного», — цитирует слова пассажиров telegram-канал «Осторожно, новости».