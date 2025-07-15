Пассажиры еще одного поезда на юг пожаловались на адскую жару в вагонах

Пассажирам поезда Астрахань — Имеретинский курорт пришлось вытерпеть немало проблем по пути на отдых. В одном из вагонов не работали кондиционеры, стояла духота, а температура поднялась до +37 градусов.
При этом, по словам очевидцев, проводник пообещал, что, когда поезд выехал из Астрахани, кондиционер будет постепенно охлаждать воздух. Но этого не произошло. «Просто издевательство какое-то. Обещали отремонтировать, в итоге ничего не отремонтировали, обещали прицепить вагон новый и переселить, в итоге ничего не сделали из обещанного», — цитирует слова пассажиров telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее «Югополис» сообщал об аналогичной ситуации в поезде Анапа — Екатеринбург. Там тоже пассажирам пришлось ехать в вагоне с неработающими кондиционерами в условиях аномальной жары.
А в электропоезде Ростов-на-Дону — Кисловодск жара и духота были настолько сильными, что пассажиры падали в обморок. В РЖД сообщили, что кондиционеры сломались из-за сильной жары.