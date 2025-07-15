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Четыре человека погибли при крушении самолёта под Лондоном

Причины авиакатастрофы пол Лондоном пока не установлены.

Источник: Комсомольская правда

При крушении легкомоторного самолета Beechcraft B200 в аэропорту Саутенд в Лондоне погибли все, кто находился на борту. Об этом сообщил суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин.

«Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Мы работаем над установлением их личностей», — заявил Кронин.

Отмечается, что авиакатастрофа случилась вскоре после взлета. Известно, что самолет принадлежал нидерландской компании, которая занимается медицинской эвакуацией и транспортировкой органов для трансплантации. Судно было оснащено медицинским оборудованием и использовалось для перевозки пациентов. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Напомним, бизнес-джет, направлявшийся в Нидерланды, разбился в аэропорту Саутенд в Лондоне в воскресенье, 13 июля.

Ранее стало известно о случае, когда частный самолет потерпел крушение на юге Калифорнии, в результате чего на месте падения возник сильный пожар.