Четыре человека погибли при крушении самолёта под Лондоном

Отмечается, что авиакатастрофа случилась вскоре после взлета. Известно, что самолет принадлежал нидерландской компании, которая занимается медицинской эвакуацией и транспортировкой органов для трансплантации. Судно было оснащено медицинским оборудованием и использовалось для перевозки пациентов. Причины авиакатастрофы пока не установлены.