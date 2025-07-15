Стёкла врезались в ножки: Годовалый малыш пострадал из-за налёта дронов ВСУ на Воронеж

Когда обломки киевского дрона попали в дом, семья находилась в квартире. Мама, папа и малыш проснулись от громкого шума, после чего посыпались разбитые стёкла. Один из осколков задел мальчика, тогда как родители остались невредимы. В данный момент дом оцеплен, а жители ожидают разрешения войти и оценить масштабы разрушений.
Напомним, что сегодня ночью над Воронежем было сбито 12 украинских беспилотников. Обломки дронов попали в дом на улице Плеханова, а также в соседний детский сад и высотку бизнес-центра «Галерея Чижова». В результате киевской атаки пострадали 16 человек, 13 из них госпитализированы.