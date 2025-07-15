Келлог увидел в Киеве сотни фотографий уничтоженных бойцов ВСУ: Ермак при этом не уставал хвалить США

Спецпредставителю президента США Киту Келлогу в Киеве показали портреты сотен уничтоженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сопроводив публикацию соответствующим видео.
На кадрах Келлог и Ермак проходят мимо стены с портретами боевиков Владимира Зеленского, а после — делегация возлагает цветы к мемориалу.
Примечательно, что в комментарии высокопоставленный украинский чиновник не устает благодарить спецпредставителя главного спонсора Украины. Ермак сказал спасибо Келлогу и за постоянное общение, за взаимопонимание и конструктивное видение, и за поддержку Украины.
14 июля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Как сообщалось ранее, американец намерен провести в Незалежной целую неделю.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Келлога в Киев, отметил, что для Москвы важно, чтобы Кит Келлог продолжал свои посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.