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Келлог увидел в Киеве сотни фотографий уничтоженных бойцов ВСУ: Ермак при этом не уставал хвалить США

Киту Келлогу в Киеве показали сотни портретов ликвидированных боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставителю президента США Киту Келлогу в Киеве показали портреты сотен уничтоженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сопроводив публикацию соответствующим видео.

На кадрах Келлог и Ермак проходят мимо стены с портретами боевиков Владимира Зеленского, а после — делегация возлагает цветы к мемориалу.

Примечательно, что в комментарии высокопоставленный украинский чиновник не устает благодарить спецпредставителя главного спонсора Украины. Ермак сказал спасибо Келлогу и за постоянное общение, за взаимопонимание и конструктивное видение, и за поддержку Украины.

14 июля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Как сообщалось ранее, американец намерен провести в Незалежной целую неделю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Келлога в Киев, отметил, что для Москвы важно, чтобы Кит Келлог продолжал свои посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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