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В Челнах до конца года закупят еще 80 новых автобусов

До конца 2025 года в Набережных Челнах планируется закупить 80 новых автобусов большой вместимости. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании, отметив, что соответствующее решение было поддержано Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Источник: Набережные Челны

«В 2024 году город уже приобрел 90 автобусов. Сейчас принято решение о приобретении еще 80 единиц транспорта по схеме софинансирования 50 на 50. Город и республика совместно ежемесячно оплачивают стоимость автобусов лизинговой компании: 50 процентов — за счет республиканского бюджета, 50 — за счет городского», — пояснил мэр.

На сегодняшний день на маршруты в Челнах выходят 135 автобусов. По словам Наиля Магдеева, для полноценного функционирования маршрутной сети требуется не менее 200 машин.

«Несмотря на нехватку, мы обеспечиваем работу транспорта. Параллельно ведется обновление материально-технической базы предприятия “Горкоммунхоз”, которое обслуживает автобусы. На эти цели также выделяются серьезные финансовые средства», — добавил он.