В Челнах до конца года закупят еще 80 новых автобусов

«В 2024 году город уже приобрел 90 автобусов. Сейчас принято решение о приобретении еще 80 единиц транспорта по схеме софинансирования 50 на 50. Город и республика совместно ежемесячно оплачивают стоимость автобусов лизинговой компании: 50 процентов — за счет республиканского бюджета, 50 — за счет городского», — пояснил мэр.
На сегодняшний день на маршруты в Челнах выходят 135 автобусов. По словам Наиля Магдеева, для полноценного функционирования маршрутной сети требуется не менее 200 машин.
«Несмотря на нехватку, мы обеспечиваем работу транспорта. Параллельно ведется обновление материально-технической базы предприятия “Горкоммунхоз”, которое обслуживает автобусы. На эти цели также выделяются серьезные финансовые средства», — добавил он.