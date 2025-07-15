Лучшие способы, чтобы навсегда избавиться от борщевика: список

Борщевик сибирский исконный для средней полосы и Западной Сибири вид. Он широко распространен на лугах, по берегам рек и на сорных участках в европейской части РФ. Этот вид не представляет опасности для человека: его сок может лишь немного повысить фоточувствительность кожи к ультрафиолету, но серьезных ожогов не вызовет;Борщевик рассеченный — распространен в Сибире и на Дальнем Востоке. Растение чаще всего можно встретить на опушках лесов и горно-таежных лугах. Этот вид тоже содержит крайне низкую концентрацию токсичных соединений, поэтому его прямой контакт с кожей безопасен. Кроме того, в народной медицине борщевик рассеченный используется при заболеваниях почек и желчного пузыря, а также как противовоспалительное средство;Борщевик Мантегацци — отличается крупными размерами и растет преимущественно на Северном Кавказе (в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае), а также в Закавказье. Этот вид обладает выраженной токсичностью и способен вызывать ожоги второй и третьей степени.