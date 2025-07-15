Лучшие способы, чтобы навсегда избавиться от борщевика: список

Эффективным способом навсегда удалить борщевик с дачного участка является химическая обработка почвы.
Выкапывание борщевика из почвы не поможет в борьбе с ним, потому что растение отличается высокой живучестью и развитой корневой системой. Одним из самых эффективных средств в этом вопросе являются гербициды, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. В России подобные препараты на основе глифосата разрешены к использованию в сельском и частном хозяйствах. Однако в таком случае нужно четко следовать инструкции по их применению. Какие еще средства навсегда помогут избавиться от борщевика — в материале URA.RU.
Первый способ: химическая обработка.
Для удаления борщевика на частных участках разрешено использовать препараты, содержащие соли триклопира или их комбинации — они эффективны в разрушении стеблевых тканей растения. Андрей Дорохов отметил, что при выборе способа и средства борьбы с борщевиком следует учитывать фазу развития растения, погодные условия и особенности почвы. Также важно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы защитить кожу от ожогов. Обработку почвы лучше проводить утром или вечером, чтобы избежать контакта с ядовитым соком борщевика.
Второй способ: глубокая вспашка.
По мнению главного агронома Академии им. Тимирязева Вячеслава Маслова, в качестве альтернативы химическим препаратам можно механически удалять растение. Он обратил особое внимание на то, что нужно полностью выкапывать корневую систему сорняка — при неполном ее извлечении есть высокая вероятность, что на следующий год борщевик вырастет снова на том же месте.
В интервью телеканалу 360.ru эксперт подчеркнул, что в случае выкапывания растения работать нужно в резиновых перчатках и не заниматься этим в солнечные дни. Помимо этого, особую опасность представляют семена борщевика, благодаря которым сорняк быстро распространяется по участку — для предотвращения этого лучше скашивать растение еще до начала цветения.
Хороший результат также может дать полная перекопка участка с последующим удалением корней. Чтобы оставшиеся в почве семена сорняка не проросли, агроном советует засеять землю плотным газоном, он не позволит стеблям пробиться наружу. Еще один действенный способ — укрытие почвы плотным слоем геотекстиля на несколько лет. В таких условиях лишенные доступа к свету ростки борщевика гибнут.
Третий способ: скашивание.
Полное уничтожение борщевика скашиванием невозможно — эта мера лишь временно ослабляет растение. У борщевика Сосновского после срезания стеблей активизируются спящие почки у корневой шейки. После скашивания лучше укрыть это участок земли черной пленкой толщиной не менее 100 микрон — подобное существенно ограничит доступ света и влаги к сорняку и затруднит его развитие.
Скашивать сорняк нужно не реже трех раз за вегетационный период. Оставшиеся после процедуры зеленые части растения следует собрать и уничтожить, например, сжечь.
Четвертый способ: высев многолетних трав и топинамбура.
После обработки почвы на участках, ранее занятых борщевиком, рекомендуется высаживать культуры, препятствующие его повторному распространению. По данным Россельхознадзора, для этого подходят овсяница красная и мятлик луговой. Такие травы обеспечат естественное затенение территории и будут конкурировать с сорными растениями за питательные вещества в грунте. Рекомендуемая норма высева семян — не менее 150 килограммов на один гектар.
По силе разрастания с борщевиком может конкурировать топинамбур. Его клубни можно высаживать непосредственно в заросли сорняка — растение вытеснит борщевик и не позволит ему снова взойти.
Такой метод испытали ученые Агрофизического научно-исследовательского института в деревне Меньково Ленинградской области. В ходе эксперимента клубни топинамбура высадили прямо среди борщевика и спустя время сорняк полностью исчез с участка.
Пятый способ: обрезание зонтиков растения.
Этот метод рекомендуется применять, когда у борщевика Сосновского уже сформировались белые соцветия. В такой ситуации необходимо аккуратно удалить цветочные зонтики. Процедура проводится исключительно в защитной одежде и специальных очках для защиты глаз, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Осман Муталимов для РБК.
Шестой способ: ручная прополка.
Этот метод эффективен для выборочного удаления молодых и только что появившихся побегов борщевика. В случае малого очага заражения сорняки можно удалить вручную. Кроме того, данный способ рекомендуется использовать для окончательной очистки участка после проведения более масштабных мер по борьбе с борщевиком.
Седьмой способ: использование соли.
Существуют различные методы уничтожения борщевика с помощью соли. Один из них предполагает приготовление концентрированного солевого раствора, которым нужно поливать заросли сорняка. Такой способ действительно эффективен, однако приводит к другой серьезной проблеме — засолению почвы, когда на ней много лет не смогут взойти ни одни растения.
Второй вариант: срезать борщевик на уровне земли и обработать его срез солью, используя примерно одну столовую ложку на каждый сорняк. Этот метод больше подходит при удалении единичных растений, а не зарослей.
Что такое борщевик: виды и опасность сорняка.
Борщевик (Heracleum) представляет собой обширный род травянистых растений, относящийся к семейству зонтичных (Apiaceae). В его состав входит свыше 100 видов, растущих преимущественно в умеренных регионах Евразии и Северной Америки.
Эти растения обладают неоднозначной репутацией. Так, борщевик Сосновского считается опасным видом: при контакте с кожей его сок под воздействием солнечного света вызывает серьезные ожоги, а стремительное разрастание сорняка угрожает окружающей среде. В то же время сибирский борщевик не токсичен — в прошлом его молодые побеги употребляли в пищу из-за их сладковатого вкуса.
Борщевики бывают как двулетними, так и многолетними по жизненному циклу. Большинство видов вырастает до двух метров, однако отдельные экземпляры — до четырех-пяти метров в высоту. Растение обычно цветет в середине лета — на нем формируются крупные соцветия-зонтики, состоящие из десятков или сотен мелких белых цветков.
Какие виды борщевика растут в России.
В стране, помимо борщевика Сосновского, наиболее часто встречаются три вида растений этого рода. Среди них:
Борщевик сибирский исконный для средней полосы и Западной Сибири вид. Он широко распространен на лугах, по берегам рек и на сорных участках в европейской части РФ. Этот вид не представляет опасности для человека: его сок может лишь немного повысить фоточувствительность кожи к ультрафиолету, но серьезных ожогов не вызовет;Борщевик рассеченный — распространен в Сибире и на Дальнем Востоке. Растение чаще всего можно встретить на опушках лесов и горно-таежных лугах. Этот вид тоже содержит крайне низкую концентрацию токсичных соединений, поэтому его прямой контакт с кожей безопасен. Кроме того, в народной медицине борщевик рассеченный используется при заболеваниях почек и желчного пузыря, а также как противовоспалительное средство;Борщевик Мантегацци — отличается крупными размерами и растет преимущественно на Северном Кавказе (в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае), а также в Закавказье. Этот вид обладает выраженной токсичностью и способен вызывать ожоги второй и третьей степени.
Чем опасен борщевик Сосновского.
По словам врача и основателя медицинского консьерж-сервиса Liberta Medica Романа Фишкина, прозрачный сок борщевика этого вида содержит фуранокумарины — такие вещества, как ксантотоксин, бергаптен и ангелицин. Эти соединения значительно повышают чувствительность кожи к воздействию солнечного света. При попадании ультрафиолетовых лучей фуранокумарины инициируют химическую реакцию, приводящую к появлению серьезных ожогов, передает «Газета.Ru».
За зарастание дачных участков борщевиком могут выписать штраф.
Борщевик Сосновского официально отнесен к числу наиболее опасных инвазивных сорняков в России. Его сок содержит токсичные вещества, приводящие к тяжелым ожогам и слепоте. Сейчас в стране за несоблюдение требований по предотвращению зарастания земель этим растением предусмотрены крупные штрафы.
Помимо этого, в Госдуме готовят законопроект, который с 1 марта 2026 года предусматривает введение на федеральном уровне комплекса мер по борьбе с борщевиком — будут использоваться химические и биологические методы его уничтожения. Кроме того, Россельхознадзор работает над созданием нового биологического пестицида, который повысит эффективность борьбы с растением.