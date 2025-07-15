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В Самаре открыто движение транспорта по улице Водников 14 июля

Вечером 14 июля 2025 года в Самаре открылось движение транспорта по улице Водников.

Вечером 14 июля 2025 года в Самаре открылось движение транспорта по улице Водников. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

С 14 июля троллейбусы маршрутов № 6 и 16 вновь следуют по обычному маршруту — от улицы Кутякова до улицы Крупской в обоих направлениях.

Напомним, движение было ограничено с 3 июля из-за аварийных работ на водопроводе. В период ремонта автобусы маршрутов № 5, 17, 32, 36, 86, 90 и 48д следовали по изменённой схеме.

Теперь транспортная ситуация на этом участке нормализовалась.

Ранее мы писали о том, что 11 июля 2025 года на улице Агибалова сняли ограничения движения, введённые ранее из-за ремонта теплосетей. Общественный транспорт вернулся к обычному маршруту.

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