Трамп присвоил кубок клубного чемпионата мира по футболу

Этот инцидент, отмечает The Guardian, является лишь последним в длинной череде столкновений между президентом США и миром Фифа, которые начались всерьез в этом году вскоре после того, как Трамп начал свой второй президентский срок. Инфантино впервые представил трофей клубного чемпионата мира на мероприятии в Овальном кабинете в марте, и с тех пор трофей оставался там на всех последующих мероприятиях в историческом здании.