Трамп присвоил кубок клубного чемпионата мира по футболу

Почувствовавший вкус к европейскому футболу Дональд Трамп заявил, что кубок клубного чемпионата мира по футболу останется в Овальном кабинете Белого дома после окончания турнира.
Президент США Дональд Трамп заявил, что клубный кубок мира, который занял видное место в Овальном кабинете, останется там, и что ФИФА сделала копию трофея, который был вручен «Челси» после победы в финале турнира в воскресенье.
Трамп присутствовал на финале вместе с многочисленными членами своего кабинета и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Пара президентов совместно вручили трофей капитану «Челси» Рису Джеймсу, при этом Трамп оставался в центре внимания, несмотря на явное замешательство игроков «Челси» и мольбы Инфантино.
Этот инцидент, отмечает The Guardian, является лишь последним в длинной череде столкновений между президентом США и миром Фифа, которые начались всерьез в этом году вскоре после того, как Трамп начал свой второй президентский срок. Инфантино впервые представил трофей клубного чемпионата мира на мероприятии в Овальном кабинете в марте, и с тех пор трофей оставался там на всех последующих мероприятиях в историческом здании.
«Я спросил, когда вы собираетесь забрать трофей? Они сказали: “Мы никогда его не заберем”. Вы можете навсегда оставить его в Овальном кабинете. Мы создаем новый», — рассказал Трамп в интервью официальному телеканалу клубного чемпионата мира Dazn в воскресенье. «И они действительно создали новый». Так что это было довольно захватывающе, но сейчас это находится в Овальном кабинете".
Точные различия между кубками неизвестны, если таковые имеются, отмечает The Guardian, добавив, что издание обратилось в ФИФА за разъяснениями.
В других местах интервью Трамп предположил, что он мог бы издать указ, согласно которому футбол в Соединенных Штатах будет называться футболом (а не соккером), и сказал, что лидеры других стран называют США «самой горячей страной в мире», ссылаясь на экономическую активность и политическое позиционирование.
«Речь идет о единстве», — сказал Трамп о проведении клубного чемпионата мира по футболу и чемпионата мира по футболу среди мужчин в Соединенных Штатах. «Речь идет о том, чтобы все собирались вместе и чтобы между странами царила любовь. Я думаю, что это, пожалуй, самый международный вид спорта, так что он действительно может объединить мир».
Планирование чемпионата мира по футболу в следующем году столкнулось с несколькими препятствиями, созданными второй администрацией Трампа, включая запреты на поездки в страны, которые могут повлиять на болельщиков, надеющихся приехать в Соединенные Штаты, чтобы увидеть игры (хотя есть исключения для спортсменов и персонала), угрозы рейдов иммиграционной службы ICE во время игр и долгое ожидание получения виз для въезда в страну.