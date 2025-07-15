В Краснодаре четыре улицы остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе утром 15 июля.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключилась ПС “ВК-14” и 21 трансформаторная подстанция», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
Так, свет погас в домах по улицам Новосельская, Целиноградская. Временно обесточены улицы Декоративная и Ейское шоссе.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Краснодаре поселок остался без воды из-за аварии. Утечка на подземном водопроводе произошла в Новознаменском.