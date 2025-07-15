Мэр Могилева сказал, кому и как выплатят компенсацию за ущерб от урагана

— Если это сложная жизненная ситуация, где или инвалиды, или пенсионеры, у них нет детей, или многодетные, матери-одиночки, конечно, мы там будем подключаться и оказывать помощь, помощь и денежную, а если надо, и физически сделаем кровлю или что-то поправим, — подчеркнул мэр Могилева.