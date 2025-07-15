Мэр Могилева сказал, кому и как выплатят компенсацию за ущерб от урагана

Мэр Могилева Сергей Чертков в эфире телеканала СТВ сказал, кому и как будут выплачивать компенсацию за ущерб от урагана.
По словам председателя Могилевского городского исполнительного комитета, все домовладения, имущество которых было застраховано обязательным страхованием — везде будут оценка и выплаты. Он уточнил, что в страховую «Белгосстрах» поступило более 1200 заявок.
— Если это обязательное страхование — это 50% от ущерба, если добровольное — это полное возмещение ущерба, — пояснил мэр Могилева.
Он отметил, что решением городского исполкома была создана комиссия по оценке ущерба. Чертков добавил, что указанная комиссия есть в каждой администрации города. Кроме того, заявки собирают на горячую линию (подробнее — здесь). Их уже поступило более 700.
Мэр сообщил, что депутаты, представители комиссий, рабочей группы, администрации пойдут в каждый дом, в каждое домовладение. Они будут оценивать ущерб и ситуацию, в которой живет семья.
— Если это сложная жизненная ситуация, где или инвалиды, или пенсионеры, у них нет детей, или многодетные, матери-одиночки, конечно, мы там будем подключаться и оказывать помощь, помощь и денежную, а если надо, и физически сделаем кровлю или что-то поправим, — подчеркнул мэр Могилева.
Кстати, Минтруда сказало о возможной денежной помощи пострадавшим от урагана в Беларуси.
Ранее мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.
Тем временем Минлесхоз заявил, что ураган в Беларуси повалил 3100 гектаров леса.
Также мы узнали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.
А еще мэр Сергей Чертков сказал о последствиях, нанесенных ураганом Могилеву: «Надо убирать дворы, детские сады и школы, кладбище».