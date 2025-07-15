9 волгоградцев заразились смертельными инфекциями от клещей

Лето в самом разгаре, а вместе с ним активизировались и клещи. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области внимательно следит за ситуацией с укусами этих паразитов и инфекциями, которые они переносят. С начала сезона активности клещей в медицинские организации обратились уже 1576 человек. За последнюю неделю зарегистрировано 106 случаев, что, к счастью, не превышает среднемноголетние показатели, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.