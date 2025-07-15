Медведев прокомментировал ультиматум Трампа в адрес России

Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа Кремлю. Об этом, комментируя последние заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, в соцсети Х заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Трамп предъявил Кремлю театральный ультиматум. Мир содрогнулся ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована», — констатировал в публикации Медведев. А вот Россию, добавил политик, это не волновало.
Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по Украине в течение ближайших 50 дней.
Ранее зампред Совбеза России усомнился в успехах избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.