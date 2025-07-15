«Люди, которые могут работать, должны работать»: Германия планирует ужесточить правила получения соцпомощи беженцам с Украины

Правительство Германии намерено ужесточить правила предоставления социальной помощи безработным, включая украинских беженцев. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц в интервью ARD.
Мерц уточнил, что нуждающиеся будут получать поддержку, но условия для получения пособий станут строже. «Люди, которые могут работать, должны работать», — подчеркнул он.
Канцлер отметил, что с 2026 года вместо текущей системы соцпомощи планируется ввести безусловный базовый доход, при котором каждый гражданин будет регулярно получать фиксированную сумму без условий. Это, по его словам, позволит сэкономить бюджетные средства.
«Можно сэкономить больше одного или двух миллиардов», — заявил Мерц, уточнив, что реформа будет проводиться «шаг за шагом».
Целью базового дохода, по его словам, является «обеспечение того, чтобы те, кто действительно нуждается в помощи государства, продолжали получать ее и дальше».
Ранее сообщалось, что Германия собирается снизить выплаты для новых беженцев с Украины. Планируется, что они будут составлять 441 евро.