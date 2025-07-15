Генерал ФСБ Шам объяснил рост числа задержаний агентов СБУ на территории РФ

«Люди же просто так не совершают (ред. — теракты), им просто в голову это не приходит. Их должен кто-то научить, образовать, заинтересовать. И в данном случае в основном работает материальная основа. Поэтому эти граждане, получают вознаграждение за содеянное, а потом несут всякую ахинею, которую им вкладывают в головы», — отметил Шам.