Генерал ФСБ Шам объяснил рост числа задержаний агентов СБУ на территории РФ

Генерал-майор, бывший заместитель председателя КГБ СССР Николай Шам объяснил рост числа задержаний агентов СБУ не территории России. Как он отметил в беседе с aif.ru, в основном вербовка происходит на материальной основе.
«Люди же просто так не совершают (ред. — теракты), им просто в голову это не приходит. Их должен кто-то научить, образовать, заинтересовать. И в данном случае в основном работает материальная основа. Поэтому эти граждане, получают вознаграждение за содеянное, а потом несут всякую ахинею, которую им вкладывают в головы», — отметил Шам.
Генерал-майор при этом не исключил, что есть индивидуумы, которые, соглашаются на вербовку и совершение терактов не ради денег, а ради интереса.
«Им это просто интересно. Им интересно вводить в заблуждение людей, заставлять кого-то делать определенные вещи. Но в основном все же это материальная основа», — подытожил Шам.
Как сообщалось, в Крыму накануне задержали гражданку России и Украины, которая по заданию СБУ собиралась подорвать одного из старших офицеров Минобороны РФ в его личном автомобиле. По данным Федеральной службы безопасности, девушка 2000 года рождения должна была совершить теракт в минувшем мае перед Днем Победы на территории республики.
Ранее в ФСБ рассказали, что в СБУ существует специальное подразделение, которое занимается разработкой и реализацией планов по организации террористических актов против граждан России.