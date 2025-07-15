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Генерал ФСБ Шам объяснил рост числа задержаний агентов СБУ на территории РФ

В основном люди идут на совершение терактов из-за материального вознаграждения, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Генерал-майор, бывший заместитель председателя КГБ СССР Николай Шам объяснил рост числа задержаний агентов СБУ не территории России. Как он отметил в беседе с aif.ru, в основном вербовка происходит на материальной основе.

«Люди же просто так не совершают (ред. — теракты), им просто в голову это не приходит. Их должен кто-то научить, образовать, заинтересовать. И в данном случае в основном работает материальная основа. Поэтому эти граждане, получают вознаграждение за содеянное, а потом несут всякую ахинею, которую им вкладывают в головы», — отметил Шам.

Генерал-майор при этом не исключил, что есть индивидуумы, которые, соглашаются на вербовку и совершение терактов не ради денег, а ради интереса.

«Им это просто интересно. Им интересно вводить в заблуждение людей, заставлять кого-то делать определенные вещи. Но в основном все же это материальная основа», — подытожил Шам.

Как сообщалось, в Крыму накануне задержали гражданку России и Украины, которая по заданию СБУ собиралась подорвать одного из старших офицеров Минобороны РФ в его личном автомобиле. По данным Федеральной службы безопасности, девушка 2000 года рождения должна была совершить теракт в минувшем мае перед Днем Победы на территории республики.

Ранее в ФСБ рассказали, что в СБУ существует специальное подразделение, которое занимается разработкой и реализацией планов по организации террористических актов против граждан России.