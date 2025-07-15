Центр Уфы закроют на два дня

Мэрия Уфы предупредила горожан о временных ограничениях движения в центре столицы. Ограничения связаны с празднованием 100-летия Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО).
Парковку возле конгресс-холла «Торатау» закроют с вечера 16 июля до позднего вечера 17 июля. На следующий день, 17 июля, с 14:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение по нескольким центральным улицам:
— участок улицы Заки Валиди от Гафури до Аксакова;
— отрезок улицы Гафури между Заки Валиди и Пушкина;
— улица Генерал-Губернатора Перовского;
— часть Набережной улицы от Генерал-Губернатора Перовского до начала благоустроенной набережной.
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