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Центр Уфы закроют на два дня

Уфимский центр закроют для движения на два дня.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы предупредила горожан о временных ограничениях движения в центре столицы. Ограничения связаны с празднованием 100-летия Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО).

Парковку возле конгресс-холла «Торатау» закроют с вечера 16 июля до позднего вечера 17 июля. На следующий день, 17 июля, с 14:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение по нескольким центральным улицам:

— участок улицы Заки Валиди от Гафури до Аксакова;

— отрезок улицы Гафури между Заки Валиди и Пушкина;

— улица Генерал-Губернатора Перовского;

— часть Набережной улицы от Генерал-Губернатора Перовского до начала благоустроенной набережной.

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