Плановое отключение горячей воды в Омске затронет более 1 600 адресов

С 15 по 28 июля 2025 года в Омске пройдет масштабное отключение горячей воды для абонентов Кировской котельной, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Прекращение горячего водоснабжения затронет порядка 1 618 адресов. Согласно данным «Омск РТС», это связано с профилактическими работами на сетях.