Плановое отключение горячей воды в Омске затронет более 1 600 адресов

Отключение, седьмое по счету и ставшее наиболее масштабным, затронуло Левый берег, крупную часть Центрального округа, район Красного Пути.
Так, горячей воды не будет две недели, в частности, по улицам Садовой, Новороссийской, Волгоградской, Ватутина, Туполева, Степанца, Перелета, Крупской, Дмитриева, Взлетной, Бережного, 70 лет Октября, 3-й Любинской, 3-й Енисейской, пр. Комарова, Б. Архитекторов, Фугенфирова, Рокоссовского, Лукашевича, Дианова, Нейбута, Линии, Волочаевской, Красный Путь. Полный список можно посмотреть здесь.
Приостановка водоснабжения проводится ежегодно для подготовки сетей к отопительному сезону.