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Плановое отключение горячей воды в Омске затронет более 1 600 адресов

С 15 по 28 июля 2025 года в Омске пройдет масштабное отключение горячей воды для абонентов Кировской котельной, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Прекращение горячего водоснабжения затронет порядка 1 618 адресов. Согласно данным «Омск РТС», это связано с профилактическими работами на сетях.

Отключение, седьмое по счету и ставшее наиболее масштабным, затронуло Левый берег, крупную часть Центрального округа, район Красного Пути.

Так, горячей воды не будет две недели, в частности, по улицам Садовой, Новороссийской, Волгоградской, Ватутина, Туполева, Степанца, Перелета, Крупской, Дмитриева, Взлетной, Бережного, 70 лет Октября, 3-й Любинской, 3-й Енисейской, пр. Комарова, Б. Архитекторов, Фугенфирова, Рокоссовского, Лукашевича, Дианова, Нейбута, Линии, Волочаевской, Красный Путь. Полный список можно посмотреть здесь.

Приостановка водоснабжения проводится ежегодно для подготовки сетей к отопительному сезону.