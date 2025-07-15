Курс на обнуление: посол Барбин возмутился отношением Дании к России

Барбин подчеркнул, что сейчас отношение между странами заключается в обсуждении практических вопросов дипмиссии и выставления взаимных демаршей. Кроме того, здания российского посольства в Копенгагене не раз обливали краской, но полиция так и не смогла найти хулиганов, а расследование не дало никаких результатов.