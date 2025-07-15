Курс на обнуление: посол Барбин возмутился отношением Дании к России

Дания взяла курс на обнуление отношений с Россией. Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин возмутился отношением между странами. При этом он отметил, что ухудшение дипломатических связей исходит именно от Дании.
«Дания придерживается курса на обнуление любого сотрудничества с Россией», — заявил российский дипломат в интервью РИА Новости.
Барбин подчеркнул, что сейчас отношение между странами заключается в обсуждении практических вопросов дипмиссии и выставления взаимных демаршей. Кроме того, здания российского посольства в Копенгагене не раз обливали краской, но полиция так и не смогла найти хулиганов, а расследование не дало никаких результатов.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия внимательно следит за антироссийскими отношениями в Европе. Москва никому никогда не угрожала, но если это будет необходимо, то всегда ответит зеркально и будет готова отстаивать свой суверенитет.