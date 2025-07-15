Повышена точность управления компьютером с помощью взгляда

Развитие технологий управления компьютером с помощью взгляда важно для совершенствования VR-систем и повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями. Однако до сих пор такие системы не всегда могли отличить, когда пользователь действительно хочет выполнить действие, а когда просто смотрит на экран. Это приводило к ложным срабатываниям или требовало дополнительных подтверждений действий, снижающих удобство использования.