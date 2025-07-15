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Боец РФ рассказал, как операторы БПЛА помогали освобождать Малиновку

Операторы БПЛА сбрасывали штурмовикам провизию, медикаменты и даже сладости.

Источник: Аргументы и факты

Операторы беспилотников во время освобождения населенного пункта Малиновка в Запорожской области по воздуху отправляли штурмовикам медицинские принадлежности, еду, воду и даже сладости. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал оператор беспилотника с позывным Подхват.

«Скидываем воду, еду, провизию — всем, чем можем, помогаем. Бывает, шоколадку примотаешь из сухпайка. По радейке слышал: “Я расцелую этого птичника!” Ну, конечно, приятно», — рассказал о помощи штурмовикам Подхват.

Операторы БПЛА с помощью своих «птичек» также осуществляли разведку и оказывали огневую поддержку.

С точки зрения ландшафта, боевики ВСУ находились в более выгодном положении, так как Малиновка стоит на высоте. Путь к ней пролегал через открытую местность. До первых домов штурмовики ВС РФ шли неделю. Бороться с вражескими БПЛА помогали те же операторы дронов. Российские беспилотники подлетали к «птичкам» противника выше и сбрасывали на них веревку. Винты дронов запутывались и аппарат падал.

Штурм села был сложнейшим. Российским военным пришлось пройти через минные поля и колючую проволоку, а также штурмовать мощные укрепления.

Напомним, об освобождении Малиновки в Запорожской области стало известно 14 июля. Также под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Маяк в ДНР.

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