Боец РФ рассказал, как операторы БПЛА помогали освобождать Малиновку

Операторы беспилотников во время освобождения населенного пункта Малиновка в Запорожской области по воздуху отправляли штурмовикам медицинские принадлежности, еду, воду и даже сладости. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал оператор беспилотника с позывным Подхват.
«Скидываем воду, еду, провизию — всем, чем можем, помогаем. Бывает, шоколадку примотаешь из сухпайка. По радейке слышал: “Я расцелую этого птичника!” Ну, конечно, приятно», — рассказал о помощи штурмовикам Подхват.
Операторы БПЛА с помощью своих «птичек» также осуществляли разведку и оказывали огневую поддержку.
С точки зрения ландшафта, боевики ВСУ находились в более выгодном положении, так как Малиновка стоит на высоте. Путь к ней пролегал через открытую местность. До первых домов штурмовики ВС РФ шли неделю. Бороться с вражескими БПЛА помогали те же операторы дронов. Российские беспилотники подлетали к «птичкам» противника выше и сбрасывали на них веревку. Винты дронов запутывались и аппарат падал.
Штурм села был сложнейшим. Российским военным пришлось пройти через минные поля и колючую проволоку, а также штурмовать мощные укрепления.
Напомним, об освобождении Малиновки в Запорожской области стало известно 14 июля. Также под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Маяк в ДНР.