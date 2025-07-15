Пол Маккратни продолжает «возвращаться»

Тур начнется 29 сентября в Палм-Дезерт, штат Калифорния, и завершится двумя концертами в Чикаго 24 и 25 ноября. Так же как легендарный артист, невзирая на годы и все перепетое, не устает радовать себя творческими забавами и приключениями, так и публика не устает наслаждаться музыкой любимого и великого музыканта. Пресса и поклонники по обе стороны Атлантики уже пришли в невероятное оживление, как только новость о туре была объявлена. Ни у кого нет сомнений, что вскоре на афишах появятся жирные наклейки с надписью sold out — «продано».