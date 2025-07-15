Пол Маккратни продолжает «возвращаться»

Вряд ли легендой The Beatles движет нужда поправить материальное положение, но 83-летний Пол Маккартни снова отправляется в путь. Певец и автор песен объявил о двухмесячном туре по Северной Америке на осень 2025 года, в ходе которого предполагается дать 19 концертов.
Тур начнется 29 сентября в Палм-Дезерт, штат Калифорния, и завершится двумя концертами в Чикаго 24 и 25 ноября. Так же как легендарный артист, невзирая на годы и все перепетое, не устает радовать себя творческими забавами и приключениями, так и публика не устает наслаждаться музыкой любимого и великого музыканта. Пресса и поклонники по обе стороны Атлантики уже пришли в невероятное оживление, как только новость о туре была объявлена. Ни у кого нет сомнений, что вскоре на афишах появятся жирные наклейки с надписью sold out — «продано».
Это будет первый полноценный тур Маккартни по Северной Америке с 2022 года, не считая трех неожиданных концертов, которые сэр Пол отыграл в Нью-Йорке в начале этого года. Однако, в отличие от этих небольших концертов, новый тур пройдет на больших стадионах и аренах по всей территории США и Канады.
Гастроли с игривым, особенно учитывая возраст музыканта, названием «Got Back» («Я вернулся») впервые стартовали в 2022 году и с перерывами уже охватили США, Великобританию, Австралию, Мексику, Бразилию, Южную Америку и Европу. Везде — с аншлагами и восторгами публики. О концерте этого тура в Париже в прошлом году репортаж публиковала и «Звуковая Дорожка» «МК». Концепция гастроли, видимо, предполагает, что «возвращаться» Пол Маккартни будет столько, сколько сможет, пожелает и душе будет угодно, что особенно примечательно на фоне многих «прощальных» туров, которые у иных артистов длятся годами.
Поклонники по всей Северной Америке ожидают и в этот раз услышать классические песни Маккартни из его сольной карьеры, репертуара группы Wings, а также нетленки The Beatles. Отдельной интригой, которая обсуждается как несбыточная, но желанная мечта, остается сенсационный дуэт с Барброй Стрейзанд My Valentine, только что выпущенный на второй части альбома певицы The Secret of Life: Partners («Секрет жизни: партнеры»), где не менее легендарная, чем сам Маккартни, его 83-летняя одногодка, певица и актриса собрала в компаньоны настоящую золотую россыпь партнеров: Hozier, Сэма Смита, Боба Дилана, Laufey, Мэрайю Кери и Ариану Гранде, Стинга, Seal и др.
Несмотря на громкость имени каждого «партнера» фигура Пола Маккартни в этой «россыпи бриллиантов» занимает особое место. Сама Барбра как-то говорила, что она уже спела с Фрэнком Синатрой, теперь остался только Маккартни. Заветный план, наконец, осуществился — «две звезды, две светлых повести» слились в романтической неге творческого экстаза, вызвав не только умиление и восторги публики и прессы, но и фантазии на тему возможного появления дуэта на одном из концертов Маккартни в ходе нынешнего тура. Идея, озвученная экзальтированными поклонниками, выглядит пока бредовой фантазией, но учитывая сюрпризы, которыми не устает удивлять сэр Пол, надежда остается, как компас земной…