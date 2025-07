Пол Маккратни продолжает «возвращаться»

Поклонники по всей Северной Америке ожидают и в этот раз услышать классические песни Маккартни из его сольной карьеры, репертуара группы Wings, а также нетленки The Beatles. Отдельной интригой, которая обсуждается как несбыточная, но желанная мечта, остается сенсационный дуэт с Барброй Стрейзанд My Valentine, только что выпущенный на второй части альбома певицы The Secret of Life: Partners («Секрет жизни: партнеры»), где не менее легендарная, чем сам Маккартни, его 83-летняя одногодка, певица и актриса собрала в компаньоны настоящую золотую россыпь партнеров: Hozier, Сэма Смита, Боба Дилана, Laufey, Мэрайю Кери и Ариану Гранде, Стинга, Seal и др.