От Дня вкусной еды до праздника морских свинок: что отмечают 16 июля 2025

Барбара Стэнвик (1907−1990) — американская актриса, одна из икон «золотого века» Голливуда, четырежды номинировалась на премию «Оскар».Рубен Блейдс (род. 1948) — панамский певец, актер и политик, влиятельная фигура в латиноамериканской музыке, особенно в жанре сальса. Стюарт Коупленд (род. 1952) — американский музыкант, композитор и барабанщик рок-группы The Police.Майкл Флатли (род. 1958) — американский танцор и хореограф, прославившийся как создатель легендарных ирландских танцевальных шоу Lord of the Dance и Riverdance.Вилл Феррелл (род. 1967) — американский актер и комик, известный по фильмам Телеведущий, Сводные братья, Рики Бобби, а также участник шоу Saturday Night Live.Гарет Бейл (род. 1989) — валлийский футболист, один из ярчайших игроков своего поколения, выступал за Тоттенхэм Хотспур, Реал Мадрид и сборную Уэльса.