От Дня вкусной еды до праздника морских свинок: что отмечают 16 июля 2025

Праздник имел еще одно название — Стожары, по имени звездного скопления Плеяд. Если в этот день Плеяды были видны на небе, охотников ждала удача, а если нет — в лес идти не стоило. Также верили, что звезды — это ангелы, заглядывающие в мир людей из своих небесных домов. Прислушивались к природе: если комары и мошки вьются кольцами — погода в ближайшую неделю будет теплой и сухой.