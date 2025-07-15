Снижение уровня вакцинации назвали риском для миллионов детей

Эксперты предупреждают, что снижение уровня вакцинации подвергает риску миллионы детей. Более 30 миллионов детей во всем мире не прошли полную иммунизацию вакциной MMR (комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи).
Эксперты предупреждают, что миллионы детей во всем мире подвергаются растущему риску серьезных заболеваний и смерти из-за снижения уровня вакцинации младенцев, пишет The Guardian.
Данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения и Юнисеф, показывают, что более 30 миллионов детей во всем мире не имеют полной иммунизации против кори, эпидемического паротита и краснухи, а 14,3 миллиона детей не прошли ни одной плановой вакцинации младенцев.
Хотя цифры показывают, что в прошлом году уровень охвата корью несколько улучшился, охватив на 2 миллиона детей больше, чем в 2023 году, показатели вакцинации в некоторых странах со средним и высоким уровнем дохода снизились, а в других регионах остались на прежнем уровне, что делает детей все более уязвимыми к вспышкам этого заболевания.
В 53 странах Европы и Центральной Азии охват вакцинацией снизился в среднем на один процентный пункт по сравнению с уровнем 2019 года. В 2024 году более половины стран региона не обеспечили уровень вакцинации в 95%, необходимый для обеспечения коллективного иммунитета против кори. Почти треть сообщили о том, что уровень охвата составил менее 90%.
Самый низкий уровень охвата был в Черногории: всего 23% детей получили первую прививку MMR, в то время как в семи странах мира этот показатель был ниже 50%. Согласно данным, Великобритания демонстрирует худшие показатели среди стран G7. В 2024 году только 89% детей получили первую прививку от кори, по сравнению с 96% в Германии, 95% во Франции, Италии и Японии и 92% в США и Канаде.
Число зарегистрированных случаев кори во всем мире продолжает расти. По оценкам ВОЗ/Юнисеф, в 2023 году от кори было зарегистрировано около 10 миллионов случаев заболевания и более 100 000 смертей. Число стран, сообщивших о крупных и разрушительных вспышках, почти удвоилось — с 33 в 2022 году до 60 в 2024 году. В течение 2024 года число случаев заболевания в Европе удвоилось, а в США оно достигло трехлетнего максимума.
Детский фонд ООН (Юнисеф) предупреждает, что без согласованных действий еще миллионы детей могут умереть или серьезно заболеть корью. Эфрем Текле Леманго, руководитель отдела иммунизации Юнисеф, сказал, что, хотя в целом вакцинируется все больше детей и глобальный охват «постепенно растет», прогресс «не поспевает за угрозой».
Он сказал: «Только в 2024 году более 20 миллионов детей во всем мире не получили первую дозу кори, и почти 12 миллионов не получили вторую, что создает опасные пробелы в иммунитете, которые продолжают подпитывать вспышки. Корь — один из самых заразных вирусов, с которыми мы сталкиваемся. Даже небольшое снижение охвата, особенно в сообществах, затронутых конфликтами, перемещением населения или слабостью систем здравоохранения, может спровоцировать катастрофические всплески заболеваемости. Чтобы защитить каждого ребенка, нам необходимо достичь 95-процентного охвата двумя дозами в каждом районе, в каждой стране. Пока мы этого не сделаем, миллионы детей будут по-прежнему подвержены риску серьезных заболеваний или смерти от болезней, для предотвращения которых у нас есть средства».
Показатели иммунизации детей против других инфекционных заболеваний также остаются на уровне, существовавшем до пандемии, и значительно превышают 95%, необходимые для обеспечения коллективного иммунитета. В целом, в 2024 году 115 миллионов младенцев и детей раннего возраста (89% от общего числа) получили по крайней мере одну дозу вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), а 85% — все три. Показатели вакцинации против полиомиелита и гепатита В снизились до 93% и 91% соответственно.
Доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, сказал: «Только в прошлом году коклюшем в нашем регионе заболели почти 300 000 человек, что более чем в три раза больше, чем годом ранее. Между тем, в 2024 году корью заболели более 125 000 человек — в два раза больше, чем в 2023 году. Это не просто цифры, это сотни тысяч семей, страдающих из-за того, что их дети больны, и это можно было бы предотвратить. Вакцины спасают жизни, а когда охват снижается, болезнь распространяется. Вот почему страны должны инвестировать в сильные местные системы здравоохранения, обеспечивать наличие вакцин в каждом районе и бороться с дезинформацией».
Сабрина Баччи из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control) отмечает: «Эффективные системы плановой иммунизации — это лучший инструмент, который у нас есть для защиты от болезней, которые можно предотвратить с помощью безопасных и эффективных вакцин. Таким образом, мы защищаем себя и сообщества, которые особенно уязвимы к таким заболеваниям, как корь, включая детей, которые слишком малы для вакцинации, или тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям. Вакцинация — это не только акт самозащиты, но и акт солидарности одновременно, который приносит как немедленную, так и долгосрочную пользу».