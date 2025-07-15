Снижение уровня вакцинации назвали риском для миллионов детей

Доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, сказал: «Только в прошлом году коклюшем в нашем регионе заболели почти 300 000 человек, что более чем в три раза больше, чем годом ранее. Между тем, в 2024 году корью заболели более 125 000 человек — в два раза больше, чем в 2023 году. Это не просто цифры, это сотни тысяч семей, страдающих из-за того, что их дети больны, и это можно было бы предотвратить. Вакцины спасают жизни, а когда охват снижается, болезнь распространяется. Вот почему страны должны инвестировать в сильные местные системы здравоохранения, обеспечивать наличие вакцин в каждом районе и бороться с дезинформацией».