Кроссворд на 19 июля 2025

4. Язык

В период годичного перерыва между школой и университетом Бенедикт Камбербэтч отправился в Индию, где преподавал английский язык в тибетском буддийском монастыре в Дарджилинге. Этот опыт оказал глубокое влияние на актера. Как он сам признавался в интервью, медитация, которой он занимался в монастыре, помогла ему очистить разум и почувствовать себя обновленным. Полученные навыки оказались полезными и в актерской профессии: умение находить внутренний покой и неподвижность стало важной частью его работы, особенно в условиях современного технологичного мира.