Кроссворд на 19 июля 2025

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Интересные факты о Бенедикте Камбербэтче
- Исследования американской генеалогической компании Ancestry выявили интересные родственные связи Бенедикта Камбербэтча. В 2017 году было установлено, что актер является дальним родственником сэра Артура Конан Дойла, автора Шерлока Холмса, роли, принесшей Камбербэтчу мировую известность. Их общий предок — Джон Гонт, герцог Ланкастерский и сын короля Эдуарда III. Ранее, в 2014 году, Ancestry обнаружила, что Камбербэтч также является родственником математика Алана Тьюринга.
- В 2016 году Бенедикт Камбербэтч удивил поклонников, выступив на сцене с Дэвидом Гилмором, лидером легендарной группы Pink Floyd. Во время концерта в лондонском Альберт-холле Камбербэтч присоединился к Гилмору для исполнения знаменитой песни «Comfortably Numb».
- В 2015 году один из британских телеканалов провел необычный опрос, чтобы выяснить, кого телезрители считают лучшим драматическим актером Великобритании. Победу одержал Бенедикт Камбербэтч, в честь чего телевизионщики заказали шоколадную статую актера в натуральную величину. «Чокобэтч», как ее окрестили журналисты, был выставлен в одном из торговых центров Лондона, где любой желающий мог прикоснуться к «сладкой» знаменитости и даже попробовать ее на вкус.
Ответы
По горизонтали:
1. Часы
Бенедикт Камбербэтч является глобальным амбассадором швейцарского часового дома Jaeger-LeCoultre с января 2018 года. Он активно участвует в рекламных кампаниях, особенно в продвижении коллекции Polaris. Камбербэтч снялся в авторских короткометражных фильмах, таких как «In A Breath», посвященном Polaris Mariner Memovox, и «In Perpetual Motion», представляющем Polaris Perpetual Calendar. Он также рассматривает часы как личный символ и использует Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Perpetual в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».
2. Хокинг
Британский телеканал BBC выпустил драматический фильм «Хокинг», посвященный началу карьеры Стивена Хокинга в Кембриджском университете. Бенедикт Камбербэтч, исполнивший роль Хокинга, получил «Золотую нимфу» фестиваля в Монте-Карло и был номинирован на премию BAFTA. Он стал первым актером, сыгравшим Хокинга в кино.
3. Театр
С 2001 года Бенедикт Камбербэтч активно выступает на театральной сцене, играя главные роли в различных постановках, в том числе в Театре под открытым небом в Ридженс-Парке и Королевском национальном театре. Одним из самых значительных проектов стала постановка «Франкенштейн» Дэнни Бойла, где Камбербэтч и Джонни Ли Миллер поочередно исполняли роли Виктора Франкенштейна и его Создания, что принесло им совместную премию Лоуренса Оливье. Параллельно с этим, актеры исполняли роли Шерлока Холмса в разных телесериалах: Камбербэтч в британском «Шерлоке», а Миллер в американском «Элементарно».
4. Хан
Хан — ключевой злодей вселенной «Звездный Путь», впервые представленный в оригинальном сериале. В 2013 году Бенедикт Камбербэтч исполнил роль Хана в фильме «Стартрек: Возмездие», который стал самым кассовым фильмом франшизы. Камбербэтча на эту роль рекомендовал Стивен Спилберг, с которым актер работал над фильмом «Боевой конь». Видеопробы Камбербэтч записал на iPhone на кухне друга.
5. Мелроуз
Бенедикт Камбербэтч исполнил главную роль в британо-американском мини-сериале «Патрик Мелроуз», снятым режиссер Эдвардом Бергером и основанном на автобиографической серии романов Эдварда Сент-Обина. В 2019 году игра Камбербэтча была отмечена премией Британской Академии в области телевидения как лучшая мужская роль, а сам сериал был признан лучшим мини-сериалом.
6. Гукер
Биографический фильм Джона Эмиела «Происхождение» рассказывает о жизни Чарльза Дарвина. Бенедикт Камбербэтч исполнил в нем роль Джозефа Гукера, друга и соратника Дарвина.
По вертикали:
1. Шерлок
В 2010 году Бенедикт Камбербэтч получил роль Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок», созданном Марком Гэтиссом и Стивеном Моффатом. Сериал, получивший признание критиков и зрителей, является современной адаптацией произведений Артура Конан Дойля. Камбербэтч был единственным актером, прослушанным на роль, после того, как Моффат и Гэтисс увидели его в фильме «Искупление». Всего было выпущено 13 эпизодов, включая специальный выпуск. Родителей Холмса в сериале сыграли настоящие родители Камбербэтча.
2. Спорт
Бенедикт Камбербэтч является заядлым любителем приключений. В интервью изданию SilverKris, он рассказал о своем увлечении скайдайвингом в Новой Зеландии в перерыве между съемками «Хоббита». Актер был настолько впечатлен пейзажами, что выразил желание повторить этот опыт. Помимо скайдайвинга, Камбербэтч увлекается дайвингом, парашютным спортом, сноубордингом и полетами на воздушном шаре.
3. Фил
Джейн Кэмпион экранизировала роман Томаса Сэвиджа «Власть пса» в 2021 году, пригласив на главные роли Бенедикта Камбербэтча, сыгравшего Фила Бербэнка, и Кирстен Данст, сыгравшую Роуз Гордон. Название фильма, цитирующее псалом 21:21, отражает его сложные темы. Критики IndieWire, The Guardian и Time признали «Власть пса» лучшим фильмом года. Камбербэтч и Данст настолько глубоко погрузились в образы, что избегали общения друг с другом на съемочной площадке.
4. Язык
В период годичного перерыва между школой и университетом Бенедикт Камбербэтч отправился в Индию, где преподавал английский язык в тибетском буддийском монастыре в Дарджилинге. Этот опыт оказал глубокое влияние на актера. Как он сам признавался в интервью, медитация, которой он занимался в монастыре, помогла ему очистить разум и почувствовать себя обновленным. Полученные навыки оказались полезными и в актерской профессии: умение находить внутренний покой и неподвижность стало важной частью его работы, особенно в условиях современного технологичного мира.
5. Глаза
Глаза Бенедикта Камбербэтча кажутся меняющими цвет из-за редкой генетической мутации. Актер родился с двумя формами гетерохромии: центральной, создающей трехцветный эффект (голубой, зеленый и золотой) в обоих глазах, и секторной, проявляющейся в виде крапинок на правом глазу.
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