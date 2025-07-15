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Как защититься от ЗППП: симптомы и профилактика половых инфекций

Главный дерматовенеролог Самарской области, профессор Ильдар Шакуров, рассказал о важных мерах профилактики заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП).

Главный дерматовенеролог Самарской области, профессор Ильдар Шакуров, рассказал о важных мерах профилактики заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП).

Что такое ЗППП?

ЗППП (или ИППП) — это группа из более чем 20 инфекций, включая:

• ВИЧ;

• сифилис;

• гонорею;

• хламидиоз;

• чесотку.

Эти заболевания передаются при половом контакте и могут привести к серьёзным осложнениям, если их не лечить.

Симптомы распространённых ЗППП.

• Гонорея: выделения, жжение при мочеиспускании;

• Сифилис: язвы, сыпь, увеличение лимфоузлов;

• Хламидиоз: часто протекает бессимптомно, но может вызывать боли и воспаление.

4 правила защиты от ЗППП.

• Избегайте случайных половых связей;

• Строго используйте барьерную контрацепцию;

• Регулярно сдавайте анализы на ЗППП;

• При любых подозрительных симптомах обращайтесь к врачу.

Где пройти обследование?

В Самарской области действует программа диспансеризации, включающая проверку репродуктивного здоровья. Диагностика проводится дерматовенерологами, гинекологами и урологами.

Важно! Многие ИППП (например, хламидиоз) могут протекать скрыто. Только анализы помогут выявить инфекцию и предотвратить осложнения.