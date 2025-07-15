Как защититься от ЗППП: симптомы и профилактика половых инфекций

Главный дерматовенеролог Самарской области, профессор Ильдар Шакуров, рассказал о важных мерах профилактики заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП).
Что такое ЗППП?
ЗППП (или ИППП) — это группа из более чем 20 инфекций, включая:
• ВИЧ;
• сифилис;
• гонорею;
• хламидиоз;
• чесотку.
Эти заболевания передаются при половом контакте и могут привести к серьёзным осложнениям, если их не лечить.
Симптомы распространённых ЗППП.
• Гонорея: выделения, жжение при мочеиспускании;
• Сифилис: язвы, сыпь, увеличение лимфоузлов;
• Хламидиоз: часто протекает бессимптомно, но может вызывать боли и воспаление.
4 правила защиты от ЗППП.
• Избегайте случайных половых связей;
• Строго используйте барьерную контрацепцию;
• Регулярно сдавайте анализы на ЗППП;
• При любых подозрительных симптомах обращайтесь к врачу.
Где пройти обследование?
В Самарской области действует программа диспансеризации, включающая проверку репродуктивного здоровья. Диагностика проводится дерматовенерологами, гинекологами и урологами.
Важно! Многие ИППП (например, хламидиоз) могут протекать скрыто. Только анализы помогут выявить инфекцию и предотвратить осложнения.