Politico: в НАТО растерялись после заявлений Трампа о поставках оружия Киеву

Трамп уточнил, что договоренность была достигнута на июньском саммите НАТО: «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит Соединённым Штатам Америки полную стоимость этого оружия». Кроме того, со слов главы Белого дома, в будущем поставки могут включать системы Patriot. Часть комплексов будет передана Киеву, другая — пополнит американские арсеналы.