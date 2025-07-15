Politico: в НАТО растерялись после заявлений Трампа о поставках оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО будет оплачивать поставки американского оружия на Украину. Это заявление вызвало замешательство среди стран альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
Трамп уточнил, что договоренность была достигнута на июньском саммите НАТО: «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит Соединённым Штатам Америки полную стоимость этого оружия». Кроме того, со слов главы Белого дома, в будущем поставки могут включать системы Patriot. Часть комплексов будет передана Киеву, другая — пополнит американские арсеналы.
По данным источника, спустя несколько часов после пресс-конференции Трампа военные чиновники и союзники оставались в неведении относительно деталей плана. Представители стран НАТО отметили, что их не проинформировали о механизмах участия в процессе и распределении финансовых обязательств.
Напомним, недавно Дональд Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не договорятся по ситуации на Украине в течение 50 дней.