В Омской области побит рекорд по осадкам

В зависимости от конкретной местности их количество составило от 1 до 41 мм, а это от 4 до 205% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди шли в Саргатском районе, меньше всего намочило Полтавский район. В Омске количество осадков составило 116% от нормы, в абсолютных цифрах — 24 мм.