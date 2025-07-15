В Омской области побит рекорд по осадкам

Прошедшая неделя дождей и ливней не прошла даром — как следует из отчета синоптиков, с 11 по 13 июля в регионе выпало рекордное количество осадков.
В зависимости от конкретной местности их количество составило от 1 до 41 мм, а это от 4 до 205% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди шли в Саргатском районе, меньше всего намочило Полтавский район. В Омске количество осадков составило 116% от нормы, в абсолютных цифрах — 24 мм.
Также синоптики предупредили, что дождь и гроза ожидаются в Омске и сегодня.