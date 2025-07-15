Найден способ вдвое ускорить производство биотоплива из рапсового масла

ТОМСК, 15 июля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) испытали наномембранный реактор для производства биотоплива из рапсового масла. Эксперименты показали, что реактор позволяет порядка в два раза сократить время производства биотоплива, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.
«В рамках исследования был собран наномембранный реактор периодического действия для получения биотоплива методом переэтерификации из рапсового масла, метанола и катализатора — гидроксида калия. Рапс — один из самых перспективных видов сырья для производства биодизеля, благодаря высокой производственной мощности и высокому выходу масла. Кроме того, рапс доступен круглогодично и отличается более выгодной ценой», — сказал руководитель исследования, доцент Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Максим Пискунов.
В основе реактора — полупроницаемая полимерная мембрана, изготовленная методом многоканального электроформования на установке, разработанной в ТПУ. Эта система позволяет в режиме реального времени точно регулировать пористость, толщину и однородность мембраны. Сырье для мембран — отечественный полимер, обладающий превосходной химической стойкостью в отношении минеральных масел, кислот и щелочей.
По словам ученых, новый наномембранный реактор отличается особой структурой порового пространства, позволяющей существенно улучшить процессы разделения и фильтрации при производстве топлива. Он пригоден для многих промышленных процессов, так как устойчив к температурам до 150−170 градусов по шкале Цельсия.
«Общее время получения метиловых эфиров жирных кислот сокращается с 3−5 часов (традиционная переэтерификация) до 1,5−2 часов», — сказал аспирант Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова Никита Хомутов.
Проект реализуется при поддержке федеральной программы Минобрнауки «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Результаты опубликованы в журнале Industrial & Engineering Chemistry Research (Q2, IF: 3.8). Состав деталей реактора и способ их изготовления запатентованы.