Найден способ вдвое ускорить производство биотоплива из рапсового масла

«В рамках исследования был собран наномембранный реактор периодического действия для получения биотоплива методом переэтерификации из рапсового масла, метанола и катализатора — гидроксида калия. Рапс — один из самых перспективных видов сырья для производства биодизеля, благодаря высокой производственной мощности и высокому выходу масла. Кроме того, рапс доступен круглогодично и отличается более выгодной ценой», — сказал руководитель исследования, доцент Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Максим Пискунов.