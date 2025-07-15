На полях Ленобласти зацвел масличный лён

Стоит отметить, что примерно три недели назад в регионе стартовала кампания сбора урожая ягод, включая жимолость и клубнику. Эти свежие ягоды поступают в продажу как непосредственно фермерами, так и реализуются крупными торговыми сетями по предварительным заказам, кроме того, многие предприниматели предлагают продукцию онлайн.