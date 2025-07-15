Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На полях Ленобласти зацвел масличный лён

Растение выращивают специально для улучшения качества молока местных буренок.

Поле в Ленинградской области покрылось голубым ковром цветов масличного льна, выращиваемого специально для улучшения качества молока местных буренок. Эту новость озвучил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Масштаб эксперимента впечатляет: начавшись с посевов на 15 гектарах в прошлом году, уже в 2025-м площадь выращивания увеличилась в тринадцать раз. Эффективность нового подхода доказали убедительные успехи прошлых сезонов. Для демонстрации результатов опытов губернатор опубликовал видеоролик, запечатлевший живописные поля с трепещущими на ветру цветами льна.

Стоит отметить, что примерно три недели назад в регионе стартовала кампания сбора урожая ягод, включая жимолость и клубнику. Эти свежие ягоды поступают в продажу как непосредственно фермерами, так и реализуются крупными торговыми сетями по предварительным заказам, кроме того, многие предприниматели предлагают продукцию онлайн.