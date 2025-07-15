СК: рабочий оступился и упал с высоты восьми метров на стройке в Новополоцке

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что рабочий оступился и упал с высоты восьми метров на стройке в Новополоцке.
Сообщается, что днем 14 июля 2025 года в Новополоцке на строительном объекте проводился монтаж передвижной строительной вышки. В названной работе вызвался помочь 27-летний подсобный рабочий.
«На высоте более 8 метров мужчина оступился и упал на бетонное покрытие. От полученных травм он скончался», — отметили в ведомстве.
Удалось установить, что рабочие, включая погибшего, занималась работами на строительном объекте без средств индивидуальной защиты. В частности, у них не было касок и монтажных страховочных поясов.
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