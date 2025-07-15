Волгоградцы штурмуют маршрутки и автобусы после остановки трамваев № 12

Напомним, ранее власти сообщили, что в связи с приостановкой работы трамваев планируют усилить троллейбусный маршрут № 10 «Пл. Куйбышева — Жилгородок». Департамент городского хозяйства также напомнил, что здесь продолжают работать маршрутка № 98 «Ул. Ткачева — магазин “Эльдорадо” и автобус № 2а “Школа № 36 — Детский центр”. Также, по расчётам чиновников, свою лепту во избежание транспортного коллапса должны были внести трамвайный маршрут № 3 “Ул. КИМ — “Обувная фабрика”, маршрут № 1 “Ул. КИМ — Ул. Мончегорская” и электробус № 15 “Ул. Тополевая” — “Жилгородок”.