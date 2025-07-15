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Стало известно, когда аэропорт Геленджика примет первые после перерыва авиарейсы

РИА Новости: Аэропорт Геленджика примет первые после перерыва рейсы 18 июля.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт в Геленджике, наработавший из-за вопросов безопасности, примет первые рейсы уже в пятницу, 18 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Пока же, отмечает агентство, воздушную гавань активно готовят к приему долгожданных пассажиров. В здании слышны звуки строительных работ.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Продажу билетов на самолеты в Геленджик открыли уже несколько авиакомпаний.

Напомним, воздушная гавань Геленджика не работала больше трех лет. В числе других 11 аэропортов Юга России самолеты здесь не принимали с 2022 года из-за соображений безопасности.