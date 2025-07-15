Стало известно, когда аэропорт Геленджика примет первые после перерыва авиарейсы

Аэропорт в Геленджике, наработавший из-за вопросов безопасности, примет первые рейсы уже в пятницу, 18 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Пока же, отмечает агентство, воздушную гавань активно готовят к приему долгожданных пассажиров. В здании слышны звуки строительных работ.
Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 по московскому времени. Продажу билетов на самолеты в Геленджик открыли уже несколько авиакомпаний.
Напомним, воздушная гавань Геленджика не работала больше трех лет. В числе других 11 аэропортов Юга России самолеты здесь не принимали с 2022 года из-за соображений безопасности.