В Омск из Русского музея привезут работы Врубеля

В следующем году в Омске состоится выставка работ Михаила Врубеля, организованная Русским музеем. Проект приурочен к 170-летию со дня рождения великого художника. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.
«Планируется вместе с Русским музеем выставка работ Михаила Александровича Врубеля. Отмечу, что за Уралом только в нашем музее изобразительных искусств оригинальное полотно художника — триптих “Цветы”, — рассказала Бакулина на форуме регионов в Екатеринбурге.
Также Светлана Бакулина рассказала, что откроется экспозиция 17 марта, в день рождения Михаила Врубеля, идею поддержали в Минкультуры РФ. На сайте Русского музея сообщается, что в его коллекции насчитывают 167 работ художника.
Также в следующем году Омск ждёт ещё одно важное культурное событие — фестиваль имени Фёдора Достоевского. В нём примут участие, в том числе, литературные музеи из Казахстана. Кроме того, планируется создание экспозиции в музее Достоевского в Омске к 180-летию императора Александра III, который был близким другом писателя.
Напомним, что в следующем году Омск станет обладателем звания «Культурная столица-2026».