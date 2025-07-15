В Омск из Русского музея привезут работы Врубеля

Также в следующем году Омск ждёт ещё одно важное культурное событие — фестиваль имени Фёдора Достоевского. В нём примут участие, в том числе, литературные музеи из Казахстана. Кроме того, планируется создание экспозиции в музее Достоевского в Омске к 180-летию императора Александра III, который был близким другом писателя.