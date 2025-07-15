Ликсутов сообщил о росте производства электротехнического оборудования

За первые 5 месяцев 2025 года выпуск электротехнического оборудования вырос на 17%. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.