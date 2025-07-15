Ликсутов сообщил о росте производства электротехнического оборудования

За первые 5 месяцев 2025 года выпуск электротехнического оборудования вырос на 17%. Подробности раскрыли заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В январе-мае 2025-го объем выпуска электротехнического оборудования увеличился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких высоких показателей производители достигли благодаря действующему в Москве эффективному комплексу мер поддержки промышленности», — сказал Максим Ликсутов.
Московский электротехнический кластер насчитывает более 130 предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Их изделия соответствуют рыночным стандартам и успешно заменяют импорт.
«За период январь-май 2025-го московские компании нарастили выпуск комплектов электрической коммутационной аппаратуры на 52,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Гарбузов.
Столичные предприятия производят высокотехнологичное оборудование для промышленности, транспорта и энергетики. Их решения, в том числе для модернизации метро, улучшают энергосистемы.
Так, компания «Электропривод НПЦ-21» за 5 месяцев произвела свыше 2 тыс единиц электрооборудования, подтверждая спрос на высокотехнологичные решения.
А «ГалВент» расширила линейку вентиляционного оборудования. И за 5 месяцев выпуск продукции вырос на 10%.