Экс-премьер Степашин дал слово, что «никто не тронет» вернувшихся в РФ артистов

«Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как», — рассказал Степашин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что для возвращения в Россию необходимо принести извинения, и на родине никто не станет их преследовать.