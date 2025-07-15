Экс-премьер Степашин дал слово, что «никто не тронет» вернувшихся в РФ артистов

Степашин отметил, что для возвращения в Россию нужно принести извинения.
Многие уехавшие из России после начала спецоперации хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Он отметил, что в России им ничего не угрожает.
«Ну, убежал и убежал. Пожалуйста, это их проблемы. Сейчас многие хотят вернуться, но не знают как», — рассказал Степашин в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что для возвращения в Россию необходимо принести извинения, и на родине никто не станет их преследовать.
Степашин отметил, что после начала спецоперации общество сплотилось, однако некоторые уехали из страны. В отношении тех, кто публично критикует Россию, вводятся санкции и статус иностранного агента, но тем, кто этим не занимался, разрешено вернуться.
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Некоторые уехавшие из России знаменитости уже высказывали желание вернуться на родину, несмотря на ограничения, связанные со статусом иноагента. Власти подчеркивали, что возвращение возможно при выполнении юридических процедур, а сам статус иноагента не влечет автоматического уголовного преследования.