Собянин сообщил о новом рекорде проекта «Активный гражданин»

У действующего в Москве проекта «Активный гражданин» образовался новый рекорд — на платформе было проведено 7 тысяч различных голосований и оставлено горожанами более 300 миллионов мнений. Об этом сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
«Без преувеличения, проект “Активный гражданин” является сердцем цифровой экосистемы Москвы. К нему уже присоединились больше 7,2 миллиона человек. Каждое мнение — реальный вклад москвичей в развитие любимого города», — отметил мэр в своем Telegram-заявлении.
Чиновник обратил внимание на то, что благодаря проведенным в «Активном гражданине» голосованиям и анализу мнений москвичей в городе, в частности, построили Большую кольцевую линию метро, открыли для пациентов доступ к электронным медкартам, обустроили 500 общественных пространств, в том числе ВДНХ, парк «Ходынское поле» и Северный речной вокзал.
«Спасибо каждому участнику за внимание и неравнодушное отношение к развитию нашего любимого города! Давайте вместе решать важные городские вопросы и делать наш город самым лучшим!» — написал Собянин.
В этом году проекту «Активный гражданин» исполнилось 11 лет. Когда платформа запускалась, как отмечал московский мэр, у нее не было аналогов в мире.