Собянин сообщил о новом рекорде проекта «Активный гражданин»

Чиновник обратил внимание на то, что благодаря проведенным в «Активном гражданине» голосованиям и анализу мнений москвичей в городе, в частности, построили Большую кольцевую линию метро, открыли для пациентов доступ к электронным медкартам, обустроили 500 общественных пространств, в том числе ВДНХ, парк «Ходынское поле» и Северный речной вокзал.